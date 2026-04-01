Bridge Foundation partnerem raportu DB Energy „Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Technologie dla przemysłu”
Fundacja BRIDGE została partnerem raportu „Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Technologie dla przemysłu” przygotowanego przez DB Energy. Publikacja stanowi przekrojową analizę technologii i kierunków inwestycyjnych, które wzmacniają stabilność operacyjną, niezależność energetyczną oraz konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych.
2026-04-01, 10:00

Współpraca przy raporcie wpisuje się w misję Fundacji BRIDGE polegającą na wspieraniu rozwoju silnej i bezpiecznej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez inicjowanie dialogu między biznesem, ekspertami i instytucjami publicznymi. W opracowaniu fundacja wnosi perspektywę strategiczną dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstw oraz szerszego kontekstu geopolitycznego i gospodarczego. 

Jako Fundacja BRIDGE, której jestem współzałożycielem, wspieramy raport „Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Technologie dla przemysłu” DB Energy, ponieważ pokazuje on realne, inżynieryjne fundamenty, na których można budować suwerenne łańcuchy wartości energetycznej i technologicznej w Polsce i Europie. Raport dosięga nie tylko teorii, ale konkretnych projektów, rozwiązań i firm, które pokazują, że Polska potrafi być czynnym architektem tego przyszłościowego systemu, a nie tylko biernym rynkiem zbytu, jak to często bywało wcześniej. Jest to szczególnie bliskie mnie osobiście, ponieważ od lat moją misją jest budowanie technologii i ściąganie najnowocześniejszych inwestycji do naszego pięknego kraju. 

Wspieramy ten raport także jako inwestorzy i innowatorzy związani z ekosystemem, w którym kluczowe są suwerenne technologie i zdolność do lokalnego projektowania, budowania oraz skalowania rozwiązań tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo energetyczne, suwerenność danych oraz niezależność ekonomiczna. Promowanie inicjatyw takich jak raport DB Energy pokrywa się z naszą wizją: budować platformy, które wychodzą poza tradycyjne ramy rynku, by wspierać polskie firmy technologiczne i pokazywać, że możemy rozwijać własne, wyspecjalizowane łańcuchy wartości, dostosowane do realnych potrzeb kraju. 

Wspierając raport DB Energy, Fundacja BRIDGE pokazuje, że wiara w polskie technologie to nie romantyczna idea, ale konkretna strategia inwestycyjna i innowacyjna – w szczególności w obszarach, gdzie kluczowe są suwerenność energetyczna, ochrona danych i skalowalne rozwiązania „Polish Content” w ramach naszego szerszego ekosystemu.  - komentuje Max Dropiński, Członek Zarządu Bridge Foundation. 

Raport zwraca uwagę na zmiany w globalnej gospodarce, które zwiększają presję konkurencyjną na europejski przemysł. W tym kontekście efektywność energetyczna oraz stabilność dostaw energii stają się jednym z kluczowych czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej i zdolności konkurowania polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. 

Efektywność energetyczna w 2026 roku stała się narzędziem zwiększania odporności na anomalie procesów technologicznych oraz zakłócenia w dostawach i kosztach energii. Dla przemysłu stabilność systemu elektroenergetycznego i ciągłość pracy to kwestia być albo nie być. Jeden dzień awarii oznacza setki tysięcy strat. Dlatego stworzyliśmy ten raport, który poświęcamy technologiom poprawiającym niezależność energetyczną, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. - komentuje dr inż. Piotr Danielski, Prezes Zarządu DB Energy. 

Premiera raportu będzie miała miejsce już 9 kwietnia 2026 roku, podczas East x West Forum, strategicznej konferencji tworzonej przez Fundację Bridge. Aby otrzymać premierowe wydanie należy zapisać się pod tym linkiem. 

 

Głos ekspertów i współpraca branżowa 

Raport „Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Technologie dla przemysłu” powstał we współpracy z wiodącymi organizacjami i firmami, które na co dzień wspierają przedsiębiorców w poprawie bezpieczeństwa, konkurencyjności i odporności. Jak podkreślają autorzy, efektywność energetyczna to dziś nie tylko element zgodności regulacyjnej, ale przede wszystkim warunek stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestycje w nowoczesne technologie energetyczne są decyzją strategiczną – wpływają na koszty operacyjne, odporność na ryzyka rynkowe oraz długofalową pozycję konkurencyjną firmy. 

Raport DB Energy jest praktycznym przewodnikiem po technologiach, które mogą stać się fundamentem nowoczesnego, bezpiecznego i efektywnego energetycznie przemysłu. 

 

O BRIDGE Foundation 

Fundacja BRIDGE to think-tank, który łączy liderów biznesu, ekspertów oraz przedstawicieli instytucji publicznych, przekształcając idee i analizy w konkretne działania. Misją fundacji jest wzmacnianie gospodarki oraz pozycji technologicznej Europy Środkowo-Wschodniej poprzez strategiczne inicjatywy, rozwój innowacji oraz współpracę międzysektorową. Fundacja dąży do tego, aby region CEE był dynamicznym, innowacyjnym i wpływowym graczem w globalnej gospodarce, zdolnym do budowania trwałej konkurencyjności oraz odporności na wyzwania geopolityczne i gospodarcze. 

 

O DB Energy 

DB Energy to polska firma inżynieryjna, specjalizująca się w generalnym wykonawstwie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz usługach konsultingowych, audytowych i inżynieryjnych dla sektora przemysłowego. DB Energy jest spółką z polskim kapitałem. Firma konsultuje, projektuje, finansuje i realizuje inwestycje energooszczędne dla średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych na całym świecie. Początkowo działalność spółki DB Energy skupiała się głównie na usługach konsultingowych oraz szerokim zakresie doradztwa dotyczącego efektywnego zarządzania energią. Wraz z rozwojem i zgromadzonym doświadczeniem, świadczone usługi zostały rozszerzone o projektowanie i realizację inwestycji jako generalny wykonawca, a także finansowanie inwestycji w ramach modelu ESCO. 

Link do premierowego wydania raportu: raport-o-technologiach.dbenergy.pl

