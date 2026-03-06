DB Energy SA zawarła umowę z Żabka Polska Sp. z o.o. - będzie wytwarzać i sprzedawać energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej (PV)

DB Energy SA zawarła 23 lutego 2026 roku umowę z Żabka Polska Sp. z o.o., której przedmiotem jest wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej (PV) zlokalizowanej na dachu centrum logistycznego Żabki w Małopolu. Na mocy umowy DB Energy zrealizuje i będzie eksploatować instalację PV, pełniąc jednocześnie funkcję Operatora. Wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne centrum logistycznego Żabki.

Zakres prac obejmuje zapewnienie ciągłości działania instalacji, bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem oraz prowadzenie działań umożliwiających sprzedaż energii. DB Energy odpowiada również za uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, w tym koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydawanej przez Prezesa URE, a także za zawarcie wymaganych umów umożliwiających uruchomienie i eksploatację instalacji. Spółka będzie ponadto prowadzić rozliczenia z dostawcą energii elektrycznej do zakładu zamawiającego.

Wynagrodzenie DB Energy będzie miało charakter zmienny i będzie uzależnione m.in. od kosztów dzierżawy instalacji, opłat publicznoprawnych, kosztów eksploatacji, opłaty handlowej, ceny gwarancji pochodzenia oraz kosztów energii elektrycznej dostarczanej przez zewnętrznych dostawców. Szacowana wartość przychodów związanych z realizacją umowy wynosi około 10 mln zł rocznie, a termin obowiązywania umowy upłynie po 120 miesiącach (10 latach) od dnia odbioru instalacji.

O DB Energy

DB Energy to polska firma inżynieryjna, specjalizująca się w generalnym wykonawstwie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz usługach konsultingowych, audytowych i inżynieryjnych dla sektora przemysłowego. DB Energy jest spółką z polskim kapitałem. Firma konsultuje, projektuje, finansuje i realizuje inwestycje energooszczędne dla średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych na całym świecie.

O Żabka Polska

Żabka to sieć małych i wygodnych sklepów, która przez ponad 25 lat obecności na polskim rynku ugruntowała pozycję lidera segmentu modern convenience, odpowiadając każdego dnia na potrzeby milionów klientów. Ekosystem Grupy obejmuje m.in. wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej pod marką Żabka, autonomiczne sklepy Żabka Nano oraz działającą w Rumunii sieć Froo. Cała sieć na koniec grudnia 2025 r. obejmowała 12 339 sklepów. Jako lider i właściciel kilku tysięcy sklepów w Polsce posiada kilkanaście terminali przeładunkowych i centrów logistycznych – to właśnie na dachu jednego z nich powstał projekt instalacji fotowoltaicznej, której dotyczy umowa.