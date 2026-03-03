DB Energy publikuje raport „Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Technologie dla przemysłu”
DB Energy zapowiada najnowszy raport pt. „Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Technologie dla przemysłu” – kompleksowe opracowanie poświęcone technologiom, które realnie wzmacniają niezależność energetyczną, stabilność operacyjną oraz konkurencyjność dużych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych.
2026-03-03, 12:28

Publikacja powstała z myślą o firmach, które stoją przed decyzją jakie inwestycje wdrożyć, w jakiej kolejności oraz w jaki sposób połączyć cele finansowe, regulacyjne i operacyjne w spójną strategię modernizacji. Autorzy raportu analizują aktualne otoczenie rynkowe i regulacyjne, wskazując, że efektywność energetyczna przestała być wyłącznie odpowiedzią na presję kosztową czy wymogi prawne. 

Przedsiębiorstwa coraz wyraźniej szukają dziś niezależności energetycznej, stabilności operacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Rosnące ceny energii, zakłócenia w dostawach energii z sieci oraz wdrażane regulacje prawne sprawiają, że dla energochłonnych firm efektywność energetyczna nie jest już postrzegana wyłącznie jako optymalizacja – staje się elementem strategicznego zarządzania ryzykiem i ciągłością produkcji. 

Opracowanie omawia m.in. wpływ zmian wynikających z pakietu Fit for 55, nowelizacji dyrektywy EED oraz rozszerzanych obowiązków raportowych. Wskazuje również, jaką rolę w planowaniu inwestycji odgrywa audyt energetyczny – jako narzędzie budowy wieloletniej mapy drogowej transformacji energetycznej zakładu. 

Premierę raportu DB Energy zapowiada na początek kwietnia 2026 roku. Aby otrzymać premierowe wydanie należy zapisać się pod tym linkiem. 

,,Efektywność energetyczna w 2026 stała się narzędziem do zwiększania odporności. Dla przemysłu stabilność systemu elektroenergetycznego i ciągłość pracy to być albo nie być. Jeden dzień awarii oznacza setki tysięcy strat. Dlatego właśnie stworzyliśmy ten raport, który poświęcamy technologiom stosowanym dla poprawy niezależności energetycznej, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.” - komentuje dr inż. Piotr Danielski, Prezes Zarządu DB Energy. 

 

Technologie dla przemysłu – od kogeneracji po SMR 

Raport obejmuje przekrojową analizę kluczowych technologii stosowanych w przemyśle, w tym: 

  • kogeneracji i trigeneracji, 
  • odzysku ciepła odpadowego, 
  • nowoczesnego chłodnictwa, 
  • źródeł ciepła, 
  • instalacji OZE (fotowoltaika, energetyka wiatrowa), 
  • magazynów energii (BESS), 
  • biogazowni i biometanowni, 
  • małych reaktorów jądrowych (SMR), 
  • systemów zarządzania energią i ISO 50001. 

Każda z technologii została omówiona w kontekście jej wpływu na samowystarczalność energetyczną, stabilność pracy zakładu, elastyczność systemu oraz zgodność regulacyjną. Autorzy wskazują również sytuacje, w których dana technologia nie będzie rozwiązaniem optymalnym – podkreślając znaczenie rzetelnej analizy danych i właściwego doboru mocy instalacji. 

 

Głos ekspertów i współpraca branżowa 

Raport „Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Technologie dla przemysłu” powstał we współpracy z wiodącymi organizacjami i firmami, które na co dzień wspierają przedsiębiorców w poprawie bezpieczeństwa, konkurencyjności i odporności. Wśród nich są między innymi eksperci z BRIDGE Foundation, Olesiński i Wspólnicy, EY Polska i DISE Energy. 

Jak podkreślają autorzy, efektywność energetyczna to dziś nie tylko element zgodności regulacyjnej, ale przede wszystkim warunek stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestycje w nowoczesne technologie energetyczne są decyzją strategiczną – wpływają na koszty operacyjne, odporność na ryzyka rynkowe oraz długofalową pozycję konkurencyjną firmy. 

Raport DB Energy jest praktycznym przewodnikiem po technologiach, które mogą stać się fundamentem nowoczesnego, bezpiecznego i efektywnego energetycznie przemysłu. 

 

O DB Energy 

DB Energy to polska firma inżynieryjna, specjalizująca się w generalnym wykonawstwie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz usługach konsultingowych, audytowych i inżynieryjnych dla sektora przemysłowego. DB Energy jest spółką z polskim kapitałem. Firma konsultuje, projektuje, finansuje i realizuje inwestycje energooszczędne dla średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych na całym świecie. Początkowo działalność spółki DB Energy skupiała się głównie na usługach konsultingowych oraz szerokim zakresie doradztwa dotyczącego efektywnego zarządzania energią. Wraz z rozwojem i zgromadzonym doświadczeniem, świadczone usługi zostały rozszerzone o projektowanie i realizację inwestycji jako generalny wykonawca, a także finansowanie inwestycji w ramach modelu ESCO. 

 

Więcej informacji o raporcie znajduje się pod tym linkiem: https://www.dbenergy.pl/o-firmie/aktualnosci/publikujemy-raport-efektywnosc-i-bezpieczenstwo-energetyczne  

KONTAKT / AUTOR
Karolina Kozak
Specjalistka ds. marketingu
DB Energy SA
+48 510 326 298
ZAŁĄCZNIKI
db-energy-o-raporcie-branzowym-2026.pdf
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
DB Energy SA
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.