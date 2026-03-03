DB Energy publikuje raport „Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Technologie dla przemysłu”

Publikacja powstała z myślą o firmach, które stoją przed decyzją jakie inwestycje wdrożyć, w jakiej kolejności oraz w jaki sposób połączyć cele finansowe, regulacyjne i operacyjne w spójną strategię modernizacji. Autorzy raportu analizują aktualne otoczenie rynkowe i regulacyjne, wskazując, że efektywność energetyczna przestała być wyłącznie odpowiedzią na presję kosztową czy wymogi prawne.

Przedsiębiorstwa coraz wyraźniej szukają dziś niezależności energetycznej, stabilności operacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Rosnące ceny energii, zakłócenia w dostawach energii z sieci oraz wdrażane regulacje prawne sprawiają, że dla energochłonnych firm efektywność energetyczna nie jest już postrzegana wyłącznie jako optymalizacja – staje się elementem strategicznego zarządzania ryzykiem i ciągłością produkcji.

Opracowanie omawia m.in. wpływ zmian wynikających z pakietu Fit for 55, nowelizacji dyrektywy EED oraz rozszerzanych obowiązków raportowych. Wskazuje również, jaką rolę w planowaniu inwestycji odgrywa audyt energetyczny – jako narzędzie budowy wieloletniej mapy drogowej transformacji energetycznej zakładu.

Premierę raportu DB Energy zapowiada na początek kwietnia 2026 roku. Aby otrzymać premierowe wydanie należy zapisać się pod tym linkiem.

,,Efektywność energetyczna w 2026 stała się narzędziem do zwiększania odporności. Dla przemysłu stabilność systemu elektroenergetycznego i ciągłość pracy to być albo nie być. Jeden dzień awarii oznacza setki tysięcy strat. Dlatego właśnie stworzyliśmy ten raport, który poświęcamy technologiom stosowanym dla poprawy niezależności energetycznej, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.” - komentuje dr inż. Piotr Danielski, Prezes Zarządu DB Energy.

Technologie dla przemysłu – od kogeneracji po SMR

Raport obejmuje przekrojową analizę kluczowych technologii stosowanych w przemyśle, w tym:

kogeneracji i trigeneracji ,

odzysku ciepła odpadowego,

nowoczesnego chłodnictwa,

źródeł ciepła,

instalacji OZE ( fotowoltaika , energetyka wiatrowa),

magazynów energii (BESS),

biogazowni i biometanowni ,

małych reaktorów jądrowych (SMR),

systemów zarządzania energią i ISO 50001.

Każda z technologii została omówiona w kontekście jej wpływu na samowystarczalność energetyczną, stabilność pracy zakładu, elastyczność systemu oraz zgodność regulacyjną. Autorzy wskazują również sytuacje, w których dana technologia nie będzie rozwiązaniem optymalnym – podkreślając znaczenie rzetelnej analizy danych i właściwego doboru mocy instalacji.

Głos ekspertów i współpraca branżowa

Raport „Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Technologie dla przemysłu” powstał we współpracy z wiodącymi organizacjami i firmami, które na co dzień wspierają przedsiębiorców w poprawie bezpieczeństwa, konkurencyjności i odporności. Wśród nich są między innymi eksperci z BRIDGE Foundation, Olesiński i Wspólnicy, EY Polska i DISE Energy.

Jak podkreślają autorzy, efektywność energetyczna to dziś nie tylko element zgodności regulacyjnej, ale przede wszystkim warunek stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestycje w nowoczesne technologie energetyczne są decyzją strategiczną – wpływają na koszty operacyjne, odporność na ryzyka rynkowe oraz długofalową pozycję konkurencyjną firmy.

Raport DB Energy jest praktycznym przewodnikiem po technologiach, które mogą stać się fundamentem nowoczesnego, bezpiecznego i efektywnego energetycznie przemysłu.

O DB Energy

DB Energy to polska firma inżynieryjna, specjalizująca się w generalnym wykonawstwie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz usługach konsultingowych, audytowych i inżynieryjnych dla sektora przemysłowego. DB Energy jest spółką z polskim kapitałem. Firma konsultuje, projektuje, finansuje i realizuje inwestycje energooszczędne dla średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych na całym świecie. Początkowo działalność spółki DB Energy skupiała się głównie na usługach konsultingowych oraz szerokim zakresie doradztwa dotyczącego efektywnego zarządzania energią. Wraz z rozwojem i zgromadzonym doświadczeniem, świadczone usługi zostały rozszerzone o projektowanie i realizację inwestycji jako generalny wykonawca, a także finansowanie inwestycji w ramach modelu ESCO.

Więcej informacji o raporcie znajduje się pod tym linkiem: https://www.dbenergy.pl/o-firmie/aktualnosci/publikujemy-raport-efektywnosc-i-bezpieczenstwo-energetyczne