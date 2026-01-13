DB Energy o trendach na 2026 rok – energetyka, bezpieczeństwo i technologie
Rok 2025 okazał się momentem silnego wstrząsu dla globalnej gospodarki. Zaburzenia w łańcuchach dostaw, gwałtowne wahania cen surowców oraz zmiany w polityce handlowej istotnie wpłynęły na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. Wprowadzone przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa wysokie taryfy celne na import z krajów takich jak Chiny, Kanada czy Meksyk objęły również kluczowe komponenty i materiały wykorzystywane w energetyce. W efekcie wzrosły koszty urządzeń, technologii oraz materiałów konstrukcyjnych, co bezpośrednio przełożyło się na opłacalność inwestycji infrastrukturalnych.
Dla wielu firm był to moment konfrontacji z ryzykiem, które dotychczas pozostawało w tle – zależnością od importowanych surowców, technologii i energii. Presja kosztowa objęła nie tylko metale czy komponenty energetyczne, ale również systemy magazynowania energii, instalacje OZE oraz rozwiązania automatyki. W konsekwencji koszty modernizacji zakładów wzrosły, a planowanie inwestycji stało się znacznie trudniejsze. 

Te doświadczenia przyspieszyły zmianę podejścia do energetyki. Przedsiębiorstwa zaczęły postrzegać ją nie tylko jako obszar kosztów operacyjnych, lecz także jako jedno z kluczowych źródeł ryzyka strategicznego. Niepewność dostaw, zmienność cen oraz czynniki geopolityczne uświadomiły wielu organizacjom, że klasyczne modele oparte wyłącznie na energii z sieci mogą w krótkim czasie utracić swoją opłacalność. 

W efekcie – co podkreślają eksperci DB Energy – polskie i europejskie firmy coraz wyraźniej zwracają się w stronę samowystarczalności energetycznej oraz dywersyfikacji źródeł energii. Zakłady przemysłowe, które dotąd bazowały głównie na zewnętrznym zasilaniu, coraz częściej analizują inwestycje w kogenerację, odnawialne źródła energii, magazyny energii oraz zaawansowane systemy zarządzania jako element budowania odporności operacyjnej. 

Rok 2025 stał się symbolicznym punktem zwrotnym – energetyka zaczęła być postrzegana jednocześnie jako obszar ryzyka i potencjalnej przewagi konkurencyjnej. W 2026 roku przedsiębiorstwa będą planować rozwój energetyczny już nie przez pryzmat krótkoterminowych oszczędności, lecz długofalowej stabilności, elastyczności i odporności na zewnętrzne wstrząsy. 

Technologie takie jak kogeneracja, biogaz, OZE, magazyny energii czy hybrydowe systemy zarządzania energią stają się fundamentem nowych modeli zasilania. Jednocześnie firmy muszą przygotować się na rozszerzenie obowiązków audytowych wynikających z ustawy o efektywności energetycznej (EED), pełną implementację CBAM oraz rosnące wymagania dotyczące raportowania emisji i efektywności energetycznej. 

Doświadczenia ostatnich lat sprawiły, że własne źródła energii zaczęły być postrzegane jako strategiczny zasób. Zgodnie z prognozami DB Energy, w 2026 roku trend ten będzie się wyraźnie nasilał. Przedsiębiorstwa inwestujące w lokalną produkcję energii, dywersyfikację paliw i cyfrowe zarządzanie zużyciem będą znacznie lepiej przygotowane na kolejne zawirowania rynkowe. 

Rok 2026 zapowiada się jako okres intensywnych zmian dla przemysłu w Polsce i Europie. Rosnące znaczenie niezależności energetycznej, presja regulacyjna oraz konieczność transparentnego raportowania sprawią, że firmy, które odpowiednio wcześnie dostosują swoje strategie, zyskają trwałą przewagę konkurencyjną. Jak wskazuje DB Energy, potraktowanie 2026 roku jako momentu strategicznego wzmocnienia efektywności i autonomii energetycznej może stać się jednym z najważniejszych elementów długoterminowej odporności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstw w Polsce. 

Pełna informacja o trendach na 2026 rok jest dostępna na stronie internetowej DB Energy pod adresem: https://www.dbenergy.pl/baza-wiedzy/trendy-na-2026-rok-energetyka-bezpieczenstwo-i-technologie

KONTAKT / AUTOR
Karolina Kozak
Specjalistka ds. marketingu
DB Energy SA
+48 510 326 298
