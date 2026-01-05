DB Energy S.A. podsumowuje 2025 rok

DB Energy, działająca na rynku od 2009 roku, ma na koncie ponad 1500 przeprowadzonych audytów efektywności energetycznej. Łączna wartość wygenerowanych projektów przekroczyła 5,63 mld zł, a wdrożone i analizowane rozwiązania pozwoliły ograniczyć zużycie energii w zakładach klientów o ponad 9,8 TWh rocznie, co przekłada się na oszczędności rzędu 2,2 mld zł rocznie.

W 2025 roku firma przeanalizowała 425 modernizacji w przedsiębiorstwach z branż m.in. metalurgicznej, chemicznej, farmaceutycznej i budowlanej. Wśród najważniejszych projektów znalazły się m.in. systemy odzysku energii o skali blisko 100 GWh rocznie, rozwiązania przynoszące redukcję emisji CO₂ na poziomie 12,6 tys. ton rocznie oraz działania typu „quick wins”, których okres zwrotu liczony był w dniach

Istotnym elementem roku było również rozszerzenie oferty DB Energy o finansowanie przygotowania technicznego inwestycji w ramach programu ELENA, umożliwiającego przedsiębiorstwom uzyskanie do 90% dofinansowania na analizy, audyty i dokumentację techniczną. DB Energy została oficjalnym partnerem projektu realizowanego przez Pracodawców RP przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W opublikowanym podsumowaniu firma przedstawiła także nowe strategiczne partnerstwa, m.in. z ING Bankiem Śląskim, oraz zawarte umowy inwestycyjne z Mera S.A. i 1911 Data Centre PL. Rok 2025 przyniósł również rozwój działalności eksperckiej – publikację raportu branżowego poświęconego audytom energetycznym, intensywną obecność w mediach oraz udział w najważniejszych wydarzeniach branżowych w kraju.

DB Energy zapowiada, że 2026 rok upłynie pod znakiem dalszego wsparcia przemysłu w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego, elastyczności systemów oraz długofalowej konkurencyjności, m.in. poprzez technologie takie jak kogeneracja, odzysk ciepła z procesów przemysłowych czy instalacje OZE.

Pełne podsumowanie 2025 roku dostępne jest na stronie internetowej DB Energy pod adresem https://www.dbenergy.pl/o-firmie/aktualnosci/podsumowanie-2025-roku-w-db-energy