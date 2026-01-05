DB Energy S.A. podsumowuje 2025 rok
Firma DB Energy podsumowała 2025 rok, prezentując kluczowe projekty, partnerstwa oraz efekty działań w obszarze efektywności energetycznej i dekarbonizacji przemysłu. Miniony rok był dla spółki okresem intensywnej pracy doradczej i projektowej, realizowanej zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Spółka DB Energy podsumowuje: to dla nas kilka ciekawych projektów, nowe partnerstwa i wsparcie przedsiębiorstw w osiąganiu opłacalnej dekarbonizacji.
2026-01-05, 11:03

DB Energy, działająca na rynku od 2009 roku, ma na koncie ponad 1500 przeprowadzonych audytów efektywności energetycznej. Łączna wartość wygenerowanych projektów przekroczyła 5,63 mld zł, a wdrożone i analizowane rozwiązania pozwoliły ograniczyć zużycie energii w zakładach klientów o ponad 9,8 TWh rocznie, co przekłada się na oszczędności rzędu 2,2 mld zł rocznie.

W 2025 roku firma przeanalizowała 425 modernizacji w przedsiębiorstwach z branż m.in. metalurgicznej, chemicznej, farmaceutycznej i budowlanej. Wśród najważniejszych projektów znalazły się m.in. systemy odzysku energii o skali blisko 100 GWh rocznie, rozwiązania przynoszące redukcję emisji CO₂ na poziomie 12,6 tys. ton rocznie oraz działania typu „quick wins”, których okres zwrotu liczony był w dniach

Istotnym elementem roku było również rozszerzenie oferty DB Energy o finansowanie przygotowania technicznego inwestycji w ramach programu ELENA, umożliwiającego przedsiębiorstwom uzyskanie do 90% dofinansowania na analizy, audyty i dokumentację techniczną. DB Energy została oficjalnym partnerem projektu realizowanego przez Pracodawców RP przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W opublikowanym podsumowaniu firma przedstawiła także nowe strategiczne partnerstwa, m.in. z ING Bankiem Śląskim, oraz zawarte umowy inwestycyjne z Mera S.A. i 1911 Data Centre PL. Rok 2025 przyniósł również rozwój działalności eksperckiej – publikację raportu branżowego poświęconego audytom energetycznym, intensywną obecność w mediach oraz udział w najważniejszych wydarzeniach branżowych w kraju.

DB Energy zapowiada, że 2026 rok upłynie pod znakiem dalszego wsparcia przemysłu w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego, elastyczności systemów oraz długofalowej konkurencyjności, m.in. poprzez technologie takie jak kogeneracja, odzysk ciepła z procesów przemysłowych czy instalacje OZE.

Pełne podsumowanie 2025 roku dostępne jest na stronie internetowej DB Energy pod adresem https://www.dbenergy.pl/o-firmie/aktualnosci/podsumowanie-2025-roku-w-db-energy

KONTAKT / AUTOR
Karolina Kozak
Specjalistka ds. marketingu
DB Energy SA
+48 510 326 298
ZAŁĄCZNIKI
db-energy-s-a-podsumowuje-2025-rok.pdf
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
DB Energy SA
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.