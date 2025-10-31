DB Energy S.A. zawarła umowę z Mera S.A. na realizację projektu służącego poprawie efektywności energetycznej w formule ESCO

Współpraca obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z magazynem energii o mocy do 1 MW i pojemności 4 MWh oraz niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną. Szacowana wartość inwestycji wynosi 6,4 mln zł. W ramach umowy DB Energy pokryje koszty realizacji projektu, natomiast Mera S.A. będzie regulować wynagrodzenie w formie zmiennej, uzależnionej od cen energii oraz korzyści ekonomicznych wynikających z eksploatacji magazynu energii i paneli. Zgodnie z planem Mera S.A. poza uzyskanymi oszczędnościami zakupi energię pochodzącą w całości z zielonego źródła, realizując w ten sposób milowy krok na drodze do zeroemisyjności. Umowa została zawarta na okres 10 lat od momentu uruchomienia instalacji.

O firmie DB Energy

DB Energy pomaga średnim i dużym firmom przemysłowym stać się częścią zeroemisyjnej przyszłości. Doradza, projektuje, finansuje i realizuje inwestycje energooszczędne na całym świecie. Od momentu powstania w 2009 roku firma przeprowadziła ponad 1500 audytów efektywności energetycznej. DB Energy jest dziś jednym z kluczowych graczy na międzynarodowej arenie energetycznej, generując projekty o łącznej wartości przekraczającej 5 miliardów złotych. Dzięki działaniom firmy roczne zużycie energii wśród klientów spadło o ponad 9 TWh, co przekłada się na oszczędności przekraczające 2 miliardy złotych rocznie. DB Energy działa globalnie – w Europie, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – wspierając przemysł w osiąganiu realnej zeroemisyjności i opłacalnej dekarbonizacji.

O firmie Mera S.A.

Mera S.A. to polska firma z siedzibą w Lewinie Brzeskim. To firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w produkcji schodów drewnianych, obecnie jest spółką akcyjną i należy do grona największych producentów schodów w Polsce. Wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne zaplecze technologiczne sprawiają, że Mera S.A. należy do czołowych dostawców w swojej branży, stale inwestując w innowacje i efektywność energetyczną swoich zakładów produkcyjnych.