DB Energy wspiera firmy w transformacji energetycznej z dotacją ELENA – nawet 90% dofinansowania na dokumentację inwestycyjną

Transformacja energetyczna i dekarbonizacja przemysłu są odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Wiele przedsiębiorstw, w pierwszej fazie wdrożenia, postrzega je jako dodatkowy koszt, na który musi znaleźć środki w swoich ograniczonych budżetach. Odpowiedzią na te potrzeby jest program Energia Pracodawców RP, realizowany przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i grantu ELENA, w ramach którego DB Energy oferuje firmom kompleksowe doradztwo i dokumentację inwestycyjną z dofinansowaniem sięgającym 90%.

Program skierowany jest m.in. do średnich oraz mid-cap przedsiębiorstw (do 3 tys. pracowników), będących członkami Pracodawców RP – bezpośrednio lub poprzez zrzeszone organizacje branżowe. Kluczowe jest, aby planowane inwestycje prowadziły do redukcji zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30%.

„W DB Energy wiemy, że największą barierą w podejmowaniu inwestycji poprawiających efektywność energetyczną nie są technologie, lecz koszty i czas przygotowania dokumentacji. Dzięki ELENA możemy tę barierę znacząco obniżyć – zapewniając wysokiej jakości audyty, studia wykonalności, projekty wykonawcze, analizy finansowe i wsparcie formalne, przy minimalnym wkładzie własnym po stronie klienta” – mówi dr inż. Piotr Danielski, Prezes Zarządu DB Energy.

Dofinansowanie

Zakres dofinansowanych usług obejmuje m.in.:

audyty efektywności energetycznej i audyty energetyczne przedsiębiorstw (ex ante),

studium wykonalności inwestycji,

analizę kosztów i korzyści,

modele finansowe i analizy zwrotu,

dokumentację techniczną,

świadectwa charakterystyki energetycznej,

przygotowanie wniosków do programów takich jak FENG, kredyt ekologiczny NFOŚiGW czy finansowanie komercyjne.

W ramach realizacji programu firma podpisuje trójstronną umowę z DB Energy i Pracodawcami RP. Po odbiorze usługi inwestor wnosi jedynie 10% wartości netto, a pozostała część (90%) jest finansowana ze środków programu.

Dofinansowanie obejmuje przygotowanie dokumentacji m.in. dla inwestycji takich jak:

termomodernizacja budynków produkcyjnych i usługowych,

modernizacja oświetlenia,

systemy zarządzania ciepłem i chłodem,

zintegrowane instalacje OZE (np. PV, pompy ciepła),

kogeneracja gazowa (jeśli stanowi część kompleksowego pakietu działań efektywnościowych).

Wymagane jest, aby inwestycja była rzeczywiście rozpoczęta – nie ma obowiązku aplikowania do konkretnego programu (np. FENG), ale konieczne jest wykazanie efektu ekologicznego (minimum 30% redukcji zużycia energii pierwotnej) i rzetelne udokumentowanie działań.

„Zrealizowaliśmy już ponad 1500 projektów w zakładach przemysłowych – od audytów, analizy sprężonego powietrza, przez modernizację układów grzewczych, po wdrożenia kogeneracji i zaawansowanych systemów monitoringu zużycia energii. Program ELENA to szansa, aby firmy – zwłaszcza z sektora MŚP – mogły bezpiecznie i sprawnie przejść od planu do realizacji” – dodaje Piotr Danielski.