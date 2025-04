DB Energy SA zwycięzcą konkursu „Liderzy Transformacji Energetycznej 2025”

Przełomowy projekt dla Słodowni Soufflet Polska

Realizowany projekt, skierowany do jednego z globalnych liderów produkcji słodu – Słodowni Soufflet Polska z Poznania, to przykład jak nowoczesne technologie mogą przyczynić się do znacznych oszczędności energetycznych oraz redukcji emisji CO₂. Dzięki wprowadzeniu szeregu innowacyjnych rozwiązań, w tym:

odzysku ciepła odpadowego i modernizacji układu cieplnego,

projekt przyniósł wymierne rezultaty – osiągnięto oszczędności rzędu 30 GWh energii cieplnej i 12 GWh energii elektrycznej, a także zredukowano emisję CO₂ o 9 543 t, co stanowi aż 40% całkowitych emisji firmy.

Model finansowania ESCO – dekarbonizacja, która się opłaca

Unikalnym elementem przedsięwzięcia jest zastosowanie modelu finansowania ESCO, w ramach którego:

Całkowity koszt modernizacji wyniósł 29 mln zł, pokryty w całości przez DB Energy,

Korzyści finansowe zaczęły przynosić oszczędności już od pierwszego miesiąca – minimum 1 200 000 zł netto,

Wynagrodzenie realizowane jest w oparciu o osiągnięte oszczędności (success fee).

Dzięki temu podejściu, inwestycja nie obciążyła budżetu Klienta, a jednocześnie umożliwiła dynamiczną modernizację infrastruktury przemysłowej.

DB Energy – Lider Transformacji Energetycznych

Od lat DB Energy SA konsekwentnie realizuje projekty, które pozwalają przedsiębiorstwom osiągać cele związane z efektywnością energetyczną i dekarbonizacją. Nasza misja, „tak wdrażać dekarbonizację i efektywność energetyczną, żeby przedsiębiorstwa chciały to robić i żeby im to się opłacało”, jest potwierdzana przez liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Zespół doświadczonych specjalistów, w tym dr inż. Piotr Danielski – Prezes Zarządu, mgr inż. Anna Marchut, mgr inż. Rafał Matuszek oraz pozostali eksperci, gwarantuje najwyższy standard usług oraz wsparcie na każdym etapie realizacji projektów.

Efektywność energetyczna i dekarbonizacja dla przemysłu

Projekt w Słodowni Soufflet Polska to doskonały przykład, jak audyt energetyczny oraz wdrożenie nieoczywistych rozwiązań technologicznych mogą przyczynić się do: