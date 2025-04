Rewolucja w audytach energetycznych – jak praktyczne wdrożenia przekładają się na realne oszczędności

Raport „Audyty energetyczne przedsiębiorstw. Rozprawiamy się z mitami” to:

ponad 70 stron przepełnionych wiedzą inżynieryjną, finansową, prawną oraz energetyczną

11 rozdziałów – odpowiadających na potrzeby rynku w dobie rosnących kosztów energii i zmian regulacyjnych

wypowiedzi 14 ekspertów

dokument opracowany na podstawie analizy ponad 1500 audytów DB Energy

Kluczowe wnioski raportu

Audyt jako narzędzie oszczędności

Raport dowodzi, że audyt energetyczny to nie tylko obowiązek formalny, ale przede wszystkim sposób na generowanie realnych oszczędności. Przykłady zawarte w opracowaniu pokazują, że wdrożenie rekomendacji może obniżyć koszty energii nawet o 20%.

Krok w stronę efektywności

Audyt stanowi pierwszy etap w poprawie efektywności energetycznej, wskazując konkretne działania do wdrożenia w przedsiębiorstwach. Jest niezbędnym elementem strategii długoterminowej, umożliwiającym lepsze zarządzanie zużyciem energii oraz przygotowanie się na przyszłe regulacje.

Współgra z globalnymi trendami

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na efektywność energetyczną i presji regulacyjnej, raport wpisuje się w obecne trendy rynkowe. Przedsiębiorstwa mogą dzięki niemu nie tylko ograniczyć koszty, ale także przyczynić się do realizacji strategii zeroemisyjnej, realnie zmniejszając swój ślad węglowy.

Plan działania, a nie archiwum

To nie jest jedynie zbiór teoretycznych rozważań – to gotowy plan wdrożenia, który dzięki ciągłemu procesowi planowania, działania, kontroli efektów i doskonalenia strategii, staje się dynamicznym narzędziem wsparcia w biznesie.

Komentarze ekspertów

W poszczególnych rozdziałach raportu swoje komentarze udzielili:

Pani Radczyni Prawna Beata Superson–Polowiec , Wspólniczka w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy

, Wspólniczka w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy Pani Katarzyna Ułanowicz – Prezes Zarządu w Go BIG

– Prezes Zarządu w Go BIG Pan Łukasz Dobrowolski – Dyrektor ds. Strategii Klimatycznych i Rynku Energii w Fundacja Climate&Strategy

– Dyrektor ds. Strategii Klimatycznych i Rynku Energii w Fundacja Climate&Strategy Pan Adam Dominiak – Prezes Zarządu w Enea Eko

– Prezes Zarządu w Enea Eko Pan Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu DISE i Dyrektor Zarządzający QAir

– Prezes Zarządu DISE i Dyrektor Zarządzający QAir Pan Maciej Szott – Ekspert Efektywności Energetycznej w Luxon LED

– Ekspert Efektywności Energetycznej w Luxon LED Pan Jarosław Wajer – Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA w EY Polska

Każdy z ekspertów wnosi unikalne spostrzeżenia dotyczące aspektów prawnych, finansowych i technologicznych, co potwierdza, że audyt energetyczny stanowi strategiczne narzędzie niezbędne do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Kontekst rynkowy

Dynamiczne zmiany na rynku energetycznym – rosnące ceny energii, zwiększony nacisk na efektywność energetyczną oraz nowe regulacji – były głównym argumentem dla opracowania raportu. Stanowi on odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw, które muszą adaptować się do nowych warunków rynkowych. Opracowanie wyposaża firmy w narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania energią, co przekłada się na wzrost konkurencyjności i zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Patronat medialny nas raportem objął portal CIRE.pl

Pełny raport dostępny jest do pobrania na stronie https://raporteed.dbenergy.pl. Dziennikarze zainteresowani dodatkowymi informacjami proszeni są o kontakt z Panią Dorotą Jeżewską: dorota.jezewska@dbenergy.pl

+48 512 878 865