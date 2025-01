DB Energy prezentuje trendy w energetyce przemysłowej i efektywności energetycznej na 2025 rok

„W obliczu globalnych wyzwań, takich jak rosnące ceny energii, dążenie do dekarbonizacji oraz presja regulacyjna, identyfikacja kluczowych trendów pomaga firmom podejmować trafne decyzje biznesowe i techniczne” – podkreśla dr inż. Piotr Danielski, Członek Zarządu i współzałożyciel DB Energy.

Najważniejsze trendy na 2025 rok

W opublikowanym raporcie DB Energy wskazuje m.in. na:

Przyspieszenie inwestycji w technologie OZE – firmy przemysłowe coraz częściej sięgają po instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, by zminimalizować koszty operacyjne i zmniejszyć emisje.

– firmy przemysłowe coraz częściej sięgają po instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, by zminimalizować koszty operacyjne i zmniejszyć emisje. Magazynowanie energii jako element stabilizacji systemów energetycznych – Rozwój technologii magazynowania energii, takich jak baterie litowo-jonowe czy systemy wodorowe, pozwala na efektywne zarządzanie nadwyżkami produkcji energii z OZE oraz zapewnia jej dostępność w szczytowych okresach zapotrzebowania.

– Rozwój technologii magazynowania energii, takich jak baterie litowo-jonowe czy systemy wodorowe, pozwala na efektywne zarządzanie nadwyżkami produkcji energii z OZE oraz zapewnia jej dostępność w szczytowych okresach zapotrzebowania. Dynamiczny rozwój technologii wodorowych – wodór staje się kluczowym paliwem przyszłości, szczególnie w sektorach trudno poddających się elektryfikacji.

– wodór staje się kluczowym paliwem przyszłości, szczególnie w sektorach trudno poddających się elektryfikacji. Automatyzacja procesów energetycznych – rozwiązania z zakresu IoT i sztucznej inteligencji pozwalają na dokładniejsze monitorowanie zużycia energii i optymalizację procesów produkcyjnych.

– rozwiązania z zakresu IoT i sztucznej inteligencji pozwalają na dokładniejsze monitorowanie zużycia energii i optymalizację procesów produkcyjnych. Dekarbonizacja jako kluczowy cel strategii ESG – Zarządy firm coraz śmielej wyznaczają ambitne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

– Zarządy firm coraz śmielej wyznaczają ambitne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nowe podejścia do zarządzania energią – trendy obejmują wdrażanie systemów zarządzania energią klasy EMS (Energy Management Systems)

Pełna lista trendów oraz szczegółowa analiza są dostępne na stronie: www.dbenergy.pl/baza-wiedzy.

Dlaczego warto zapoznać się z raportem?

Raport DB Energy nie tylko diagnozuje kluczowe kierunki rozwoju branży, ale także wskazuje konkretne rozwiązania technologiczne i strategiczne, które mogą przynieść realne korzyści biznesowe. Stanowi on cenne źródło wiedzy dla decydentów planujących inwestycje w obszarze efektywności energetycznej.

O DB Energy

DB Energy jest wiodącą polską firmą doradczą i wykonawczą w zakresie efektywności energetycznej i dekarbonizacji. Firma od 2009 roku wspiera przedsiębiorstwa przemysłowe w redukcji zużycia energii i emisji CO2 poprzez kompleksowe usługi – od audytów energetycznych po realizację inwestycji w formule EPC.

DB Energy pomaga średnim i dużym firmom przemysłowym stać się częścią zeroemisyjnej przyszłości. Doradza, projektuje, finansuje i realizuje inwestycje energooszczędne na całym świecie. Od momentu powstania w 2009 roku firma przeprowadziła ponad 1445 audytów efektywności energetycznej.

Początkowo spółka DB Energy skupiała się głównie na usługach konsultingowych oraz szerokim zakresie doradztwa dotyczącego efektywnego zarządzania energią. Wraz z rozwojem i zgromadzonym doświadczeniem, jej działalność została rozszerzona na projektowanie i realizację inwestycji jako generalny wykonawca, a także na finansowanie inwestycji w ramach modelu ESCO.

DB Energy jest obecnie kluczowym graczem na międzynarodowej arenie energetycznej, generując projekty o łącznej wartości przekraczającej 5,63 miliardów złotych. Działania firmy przyczyniły się do redukcji zużycia energii o ponad 9,8 TWh rocznie, co przekłada się na oszczędności finansowe dla klientów w wysokości ponad 2,2 miliardów złotych rocznie. Sukcesy DB Energy nie ograniczają się jedynie do Polski - firma działa na szeroką skalę w całej Europie, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zapewniając przedsiębiorstwom faktyczną zeroemisyjność i opłacalną dekarbonizację.

„Chcemy współtworzyć fabryki, które moglibyśmy mieć tuż za płotem. Każdą usługę dobieramy do Państwa potrzeb i wymagań, doradzając, projektując, realizując i finansując działania z zakresu efektywności energetycznej. To dekarbonizacja, która się opłaca.” – mówi dr inż. Piotr Danielski, Wiceprezes Zarządu i współzałożyciel DB Energy.

Więcej informacji na stronie: www.dbenergy.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem i wykorzystania go w swoich publikacjach. Materiały graficzne oraz dodatkowe informacje są dostępne na życzenie.