DB Energy SA podpisała strategiczną umowę ramową z F.S.O. ENERGY HUB Sp. z o.o. wchodzącą w skład grupy OKAM

W ramach umowy DB Energy SA będzie odpowiedzialna m.in. za realizację audytów energetycznych, doradztwo w zakresie wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii, przygotowywanie koncepcji projektowych i analizy finansowej dla poszczególnych projektów realizowanych przez OKAM. Inżynierowie DB Energy SA będą także odpowiedzialni za zarządzanie projektami inwestycyjnymi w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników finansowych.

Współpraca między DB Energy a F.S.O. Energy Hub zakłada realizację szeregu projektów związanych z efektywnością energetyczną oraz zeroemisyjnością w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Projekty te będę realizowane przez kolejne 10 lat. Ich celem jest zmniejszenie energochłonności budynków, minimalizacja wpływu budownictwa na środowisko oraz zapewnienie najemcom komfortowych warunków użytkowania przy niewielkich nakładach finansowych na energię. Podejście to jest innowacyjnym rozwiązaniem w branży.

„Współpraca z F.S.O. Energy Hub daje nam możliwość, aby już na bardzo wczesnym etapie inwestycyjnym zadbać o efektywne źródła energii oraz właściwą jej dystrybucję przez odpowiednio zaprojektowane sieci i przyłącza. Dotyczy to również dużych inwestycji deweloperskich, gdzie współtworzymy całe osiedla. Odpowiedni miks źródeł pozwala zoptymalizować nie tylko emisje, ale i koszty energii. Nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również domowych odbiorców, którzy dzięki odpowiedniej skali działania mogą skorzystać na rozwiązaniach do tej pory niedostępnych w budownictwie mieszkaniowym.” – dr inż. Piotr Danielski, Wiceprezes i współzałożyciel DB Energy SA

Umowa między DB Energy SA a F.S.O. Energy Hub Sp. z o.o. weszła w życie z dniem jej podpisania.

DB Energy pomaga średnim i dużym firmom przemysłowym stać się częścią zeroemisyjnej przyszłości. Doradza, projektuje, finansuje i realizuje inwestycje energooszczędne na całym świecie. Od momentu powstania w 2009 roku firma przeprowadziła ponad 1370 audytów efektywności energetycznej.

DB Energy jest obecnie kluczowym graczem na międzynarodowej arenie energetycznej, generując projekty o łącznej wartości przekraczającej 5 miliardów złotych. Działania firmy przyczyniły się do redukcji zużycia energii o ponad 9 TWh rocznie, co przekłada się na oszczędności finansowe dla klientów w wysokości ponad 2 miliardów złotych rocznie. Sukcesy DB Energy nie ograniczają się jedynie do Polski - firma działa na szeroką skalę w całej Europie, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zapewniając przedsiębiorstwom faktyczną zeroemisyjność i opłacalną dekarbonizację.

OKAM od 20 lat jest liderem wśród firm deweloperskich, specjalizującym się w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. W portfolio OKAM znajduje się 28 projektów w 7 miastach w Polsce, m.in. w Łodzi - Strefa PROGRESS, Strefa Piotrkowska 217, ŁÓDŹ.WORK i NOW, w Katowicach - DOM W DOLINIE TRZECH STAWÓW oraz INSPIRE, w Warszawie - INCITY i CITYFLOW na Woli, MOKKA, VISTA i CENTRAL HOUSE na Mokotowie, ARLET HOUSE na Ochocie, ŻOLI ŻOLI na Żoliborzu, BOHEMA – Strefa Praga oraz F.S.O. PARK (62 ha po dawnej Fabryce Samochodów Osobowych). W aktywach OKAM znajdują się również zabytkowe kamienice w centrum Katowic i Krakowie. Pod koniec 2018 roku OKAM wprowadził Nową Politykę Jakości, będącą wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu. Począwszy od inwestycji CENTRAL HOUSE, wszystkie inwestycje mieszkaniowe OKAM zostaną wyposażone w proekologiczne i funkcjonalne rozwiązania wspomagające ochronę środowiska i poprawiające komfort życia mieszkańców.

